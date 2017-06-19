Угадай где? В моду входят татуировки в "секретном" месте

Пользователи Instagram массово делятся снимками с татуировками в непривычном месте.

Более 7000 снимков за считаные дни. Пользователи "Инстаграма" выкладывают в Сеть фото татуированных подмышек. Все снимки объединяет хештег #armpittattoo.

Новый тату-тренд — "забитые" подмышки. Хештег #armpittattoo

Татуировки могут быть как продолжением композиции, так и отдельной "картинкой".

#armpittattoo #tattoo #eastbaytattoo Публикация от Evan Naylor (@evanpnaylor) Июн 8 2017 в 6:38 PDT

Пользователи не скрывают, что эта процедура ужасно болезненна. Тем не менее тренд продолжает шагать по миру.