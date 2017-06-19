Угадай где? В моду входят татуировки в "секретном" месте

Пользователи Instagram массово делятся снимками с татуировками в непривычном месте.
Более 7000 снимков за считаные дни. Пользователи "Инстаграма" выкладывают в Сеть фото татуированных подмышек. Все снимки объединяет хештег #armpittattoo.
Новый тату-тренд — "забитые" подмышки. Хештег #armpittattoo
Татуировки могут быть как продолжением композиции, так и отдельной "картинкой".
Пользователи не скрывают, что эта процедура ужасно болезненна. Тем не менее тренд продолжает шагать по миру.
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