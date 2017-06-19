Угадай где? В моду входят татуировки в "секретном" месте

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Угадай где? В моду входят татуировки в "секретном" месте

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Пользователи Instagram массово делятся снимками с татуировками в непривычном месте.

Более 7000 снимков за считаные дни. Пользователи "Инстаграма" выкладывают в Сеть фото татуированных подмышек. Все снимки объединяет хештег #armpittattoo.

Новый тату-тренд — "забитые" подмышки. Хештег #armpittattoo

Татуировки могут быть как продолжением композиции, так и отдельной "картинкой".

#armpittattoo #tattoo #eastbaytattoo

Публикация от Evan Naylor (@evanpnaylor)

Пользователи не скрывают, что эта процедура ужасно болезненна. Тем не менее тренд продолжает шагать по миру.

@andrewwheeler tattooing some underarm magic #sugarshacktattoo #japanesetattoo #armpittattoo #tattoo #underarmtattoo #ghosttattoo #walkindays #kincardine

Публикация от Sugar Shack Tattoo & Gallery (@sugarshacktattoo)

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