Военный эксперт объяснил решение ОАЭ закупать российские истребители Су-35

По предварительным данным, власти арабской республики намерены приобрести несколько десятков самолётов.

Успешные действия российских ВКС в Сирии смогли переломить решение властей Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и отказаться от покупки американских истребителей в пользу российских самолётов Су-35. Такое мнение Лайфу высказал военный эксперт Алексей Леонков.

— Россия сейчас активно демонстрирует возможности своего авиационного вооружения в Сирии. Комплексы Су-35 в паре с Су-34 показали себя с отличной стороны. Это видят и понимают все. Высокоточное оружие Су-35 поражает цели практически со 100%-ной вероятностью. Это в пику идёт с тем, что применяют США в своих комплексах F-16 и F-22. Вся боевая нагрузка в основном на этих самолётах. А эффективность этих комплектов хорошо известна — много ошибок, жертв среди мирного населения. На основе этих характеристик, вероятно, власти Объединённых Арабских Эмиратов и сделали свой выбор, — объяснил Алексей Леонков.

В то же время эксперт отметил, что ждать быстрого заключения контракта не приходится, даже несмотря на озвученные намерения властей ОАЭ. Это связано с тем, что заключение подобного рода договоров связано с множеством нюансов. Например, такие сделки должны сопровождаться сервисным обслуживанием проданной военной техники.