В МО РФ атаку коалиции США на сирийский Су-22 считают военной агрессией

В ведомстве отметили, что Россия требует тщательного расследования американским командованием инцидента со сбитым истребителем ВВС САР.

В Минобороны РФ назвали атаку американского самолёта на сирийский Су-22 военной агрессией.

— Неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием "борьбы с терроризмом" против законных вооружённых сил государства — члена ООН являются грубейшим нарушением международного права и фактически военной агрессией по отношению к Сирийской Арабской Республике, — подчеркнули в военном ведомстве.

Как ранее сообщал Лайф, 18 июня на севере Ракки коалиция во главе с США сбила самолёт ВВС САР. Как заявили в сирийском военном ведомстве, факт уничтожения самолёта коалицией говорит о том, что "они координируют свои действия с ИГИЛ*".

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.