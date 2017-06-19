Пограничник подбросил своей девушке наркотики, чтобы сделать предложение

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Пограничник подбросил своей девушке наркотики, чтобы сделать предложение

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Фото: strana.ua

Девушку начали пугать тюремным сроком, когда вдруг появился её молодой человек с цветами и кольцом.

Оксана Т. и её мама возвращались на машине из Польши, на пропускном пункте Ягодин машину "унюхала" собака. При детальном осмотре пограничники нашли пакеты с наркотиками. Девушку начали пугать тюремным сроком, когда вдруг появился её молодой человек с цветами и кольцом. Оксана сказала да. О необычном предложении пишут местные СМИ.

Парень рассказал, что девушка ждала его со службы несколько лет.

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