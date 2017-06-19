Ковитиди: Санкции против Крыма неудобны для компаний Евросоюза

Как отметила член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Брюссель методично продлевает без обсуждения санкции в отношении Крыма.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала Лайфу решение Евросоюза на год продлить санкции в отношении Крыма.

— Политически санкционные инструменты так или иначе связаны с экономическими интересами. И когда они связаны с компаниями, интересы которых есть в РФ, это становится неудобно именно им, — подчеркнула она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Кремля на продление экономических санкций ЕС против Крыма негативная. Отметим, что речь идёт в том числе о запрете импорта в страны Евросоюза товаров без украинских сертификатов, а также о санкциях на ввоз в Крым ряда товаров.