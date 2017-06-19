В Тюмени открыта вакансия "имитатор программиста"

Основные критерии: наличие потасканного свитера, очки и хлипкое телосложение. Обязанности: бубнить что-то в духе "Что за кретин писал этот код?"

Вакансия "имитатор программиста" открылась в одной из веб-студий Тюмени. Главной задачей нового сотрудника будет: внимательно пялиться в монитор со страницей кода и бубнить что-то в духе "Говорил же, надо на фрэймворке делать!", "О май гад, нет! Уф, я же сделал бэкап...", "Что за кретин писал этот код?!" и т.д. Вакансия появилась на портале "Зарплата.ру".

Платить за этот несложный функционал обещают от 10 до 30 тысяч рублей. При этом от соискателя требуется наличие "подзатасканного" свитера и очков, особенно приветствуется хлипкий внешний вид.

— Если согласитесь сделать татуировку на видном месте, что-то вроде "Я — KDEраст и горжусь этим", дадим надбавку к окладу (накинем пару тысяч), — говорится в описании вакансии.

В вакансии также сообщается, что нанять имитаторов компанию вынудило то, что клиенты, видя малый штат (три человека), отказываются от сотрудничества, думая, что это фирма-однодневка. В планах студии устроить также имитатора дизайнера.