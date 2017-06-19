Минобороны: США не предупредили Россию об операции в Ракке, где был сбит Су-22

В итоге в военном ведомстве решили приостановить действие меморандума с Вашингтоном.

В Минобороны РФ сообщили, что коалиция во главе с США никак не оповестила Москву об операции в Ракке, где был сбит истребитель Су-22 ВВС Сирии. В военном ведомстве отметили, что в это время там боевую задачу выполняли самолёты ВКС РФ.

— Однако командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между воздушными командованиями авиабазы Эль-Удейд и авиабазы Хмеймим для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии, — пояснили в Минобороны России.

Авиация международной коалиции во главе с США сбила истребитель ВВС Сирии недалеко от Ракки.