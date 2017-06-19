Голые мужчины на велосипеде. В Мексике прошёл необычный заезд

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Голые мужчины на велосипеде. В Мексике прошёл необычный заезд

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Фото: ©REUTERS/GINNETTE RIQUELME

Таким образом люди выступили против агрессивных водителей и загрязнения окружающей среды выхлопными газами.

В мексиканском городе Гвадалахаре сотни людей голышом прокатились на улицам на велосипедах. Как сообщает издание Daily Mail, местные жители приняли участие в ежегодном мероприятии World Naked Bike Ride ("Мировой велозаезд без одежды").

В акции участвуют 70 городов мира. Таким образом велосипедисты выступают против загрязнений окружающей среды и агрессивного поведения водителей на дорогах.

"Голые" велопробеги проводятся с 2004 года. Первый такой заезд был проведён в Ираке.

Несмотря на то что полная нагота приветствуется, более скромные участники могут оставить на себе нижнее бельё или прибегнуть к боди-арту.

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