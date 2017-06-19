Роналду пожаловался Зидану, что в Испании с ним обращаются как с преступником

Наставник "королевского клуба" пытался уговорить игрока португальской сборной остаться в команде.

Звезда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в разговоре с тренером "королевского клуба" Зинедином Зиданом пожаловался на то, что в Испании с ним обращаются как с преступником. Речь идёт о том, что в Мадриде в отношении португальца завели дело по факту уклонения от уплаты налогов.

Криштиану Роналду жалуется, что в Испании к нему относятся как к преступнику. Об этом он рассказал Зидану Фото: ©REUTERS/Rafael Marchante

— В Испании со мной обращаются как с преступником. Начиная со СМИ, — приводит слова Роналду издание Cope.

При этом, по данным СМИ, Зидан сам позвонил звёздному форварду с просьбой всё-таки остаться в "Реале". Сам же нападающий стойко намерен покинуть "королевский клуб".