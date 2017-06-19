В Москве бесплатно покажут лучшие фильмы с участием Баталова

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В Москве бесплатно покажут лучшие фильмы с участием Баталова

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Церемония прощания с актёром Алексеем Баталовым проходит в Большом зале Дома кино. Фото: © РИА "Новости"/Сергей Пятаков

Об этом глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил сегодня на церемонии прощания с актёром в Доме кино.

— С этой недели кинотеатрах, входящих в сеть "Московское кино", будут проходить открытые показы лент с участием Баталова, — сказал Кибовский. — Призываю всех прийти и посмотреть их на большом экране. Думаю, это будет хорошей данью памяти.

Как ранее сообщал Лайф, народный артист СССР Алексей Баталов ушёл из жизни рано утром 15 июня в столичной больнице. Друг семьи рассказал, что он скончался во сне.

Алексей Баталов сыграл в 63 кинокартинах, среди которых такие известные, как "Москва слезам не верит", "Зоя" и "Похороны Сталина".

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