В Москве бесплатно покажут лучшие фильмы с участием Баталова

Об этом глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил сегодня на церемонии прощания с актёром в Доме кино.

— С этой недели кинотеатрах, входящих в сеть "Московское кино", будут проходить открытые показы лент с участием Баталова, — сказал Кибовский. — Призываю всех прийти и посмотреть их на большом экране. Думаю, это будет хорошей данью памяти.

Как ранее сообщал Лайф, народный артист СССР Алексей Баталов ушёл из жизни рано утром 15 июня в столичной больнице. Друг семьи рассказал, что он скончался во сне.

Алексей Баталов сыграл в 63 кинокартинах, среди которых такие известные, как "Москва слезам не верит", "Зоя" и "Похороны Сталина".