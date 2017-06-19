Джек Воробей исчезнет из следующих фильмов "Пираты Карибского моря"

По мнению продюсеров картины, внимание публики переключилось на молодых актёров Брентона Туэйтса и Каю Скоделарио, появившихся в последней части франшизы.

Продюсеры фильмов "Пираты Карибского моря" намерены отказаться от актёра Джонни Деппа и его героя Джека Воробья в последующих картинах франшизы. Об этом пишет Daily Star со ссылкой на свой источник.

Как сообщает источник, ранее 54-летний Джонни Депп в роли эксцентричного пирата был главной причиной, по которой люди смотрели "Пиратов". Теперь же, уверен собеседник издания, публика переключилась на 27-летнего Брентона Туэйтса и 25-летнюю Каю Скоделарио — их герои появились в последней части фильма.

Капитан Джек Воробей — один из центральных персонажей "Пиратов Карибского моря". В рамках франшизы вышло уже пять фильмов. Последняя часть — "Мертвецы не рассказывают сказки" — вышла в кинотеатрах 26 мая.