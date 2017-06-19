Военный эксперт: Выход РФ из меморандума по Сирии создаёт опасность для США

По мнению Ивана Коновалова, прекращение работы документа может спровоцировать инциденты между ВКС РФ и ВВС США в небе над Сирией.

Решение России прекратить взаимодействие с США по меморандуму о совместной работе в воздушном пространстве Сирии в первую очередь отрицательно скажется на работе американских ВВС. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил директор центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов.

— Этот меморандум был ключевым моментом взаимодействия российских ВКС и ВВС США после того, как началась наша операция в Сирии. Он был создан для того, чтобы избежать различных инцидентов между воздушными силами нашей страны и американской стороной, а также теми, кто входит в международную коалицию во главе с США. Приостановка этого меморандума создаёт серьёзную опасность. В первую очередь для США, которые действуют в воздушном пространстве Сирии без всякого приглашения. В отличие от России, — пояснил Иван Коновалов.

Военный эксперт уточнил, что данный меморандум даже в момент наивысшей конфронтации России с Соединёнными Штатами по разным политическим вопросам позволял поддерживать контакты между странами. Теперь же возможность опасных воздушных инцидентов увеличится, поскольку стороны никаких гарантий друг другу давать не будет. Так что единственными выгодоприобретателями этого решения (отмены меморандума. — Прим. ред.) стали террористы, отмечает Иван Коновалов. Впрочем, по мнению эксперта, такая ситуация продлится недолго.

— Это не будет долго, такая ситуация была уже один раз. Если американцы не предпримут каких-либо шагов, чтобы исправить положение дел, это будет иметь негативные последствия. И я думаю, что США уже начали предпринимать какие-либо меры, — подытожил Иван Коновалов.

Как ранее сообщал Лайф, российские власти приняли решение прекратить сотрудничество с американской стороной в рамках меморандума по предотвращению инцидентов в небе над Сирией. Таким образом в Минобороны РФ отреагировали на тот факт, что самолёт коалиции во главе с США сбил сирийский Су-22 в провинции Ракка.