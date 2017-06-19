Британец построил пляжный домик с подземными этажами

В трёхэтажном домике красно-жёлтого цвета есть почти всё необходимое: детская, гостиная и столовая. Все комнаты соединены системой люков.

Британский изобретатель Колин Ферз построил трёхэтажный пляжный домик. При этом два этажа дома спрятаны под землёй. В доме есть всё необходимое: детская комната, гостиная и столовая. Видеороликом поделился сам изобретатель на "Ютубе". За несколько дней его посмотрели 3,5 миллиона человек.

Комнаты домика соединены люком. Ферз сообщил, что после съёмок домик был демонтирован.