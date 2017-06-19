СК заявил о хищении 80 млн рублей при строительстве сельской школы в Хакасии

Учебное заведение возводили с марта 2011 года по декабрь 2013-го, после чего появилось заключение о необходимости демонтировать объект.

Следственный комитет РФ по Республике Хакасия возбудил уголовное дело после проверки факта хищения 80 миллионов рублей, на которые должны были построить школу в селе Июс Орджоникидзевского района. Об этом говорится на сайте СУ СК по региону.

Предварительно установлено, что с марта 2011 года по декабрь 2013-го в населённом пункте строили школу метало-каркасного типа на 250 учащихся. Между МБОУ "Июсская школа" и ООО "Абаканская строительная компания" по республиканской программе "Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013–2020 годы" был заключён муниципальный контракт. На строительство выделили суммарно 80 миллионов рублей — 20 из федерального бюджета и около 60 из республиканского.

Возведение объекта приостановили в 2013 году. Было обнаружено несоответствие проектным параметрам и требованиям нормативных документов. Согласно заключению о техническом состоянии строительных конструкций, здание необходимо демонтировать.

Продолжается расследование уголовного дела. Допрашиваются свидетели, назначена судебно-строительная экспертиза.