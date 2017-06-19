В Канаде старик-экстремал отметил 97-летие "прогулкой" над бездной

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В Канаде старик-экстремал отметил 97-летие "прогулкой" над бездной

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Пожилой мужчина прихватил с собой дочь и внуков-тинейджеров и сумел справиться с испытанием намного более уверенно, чем они.

Гарри Уолен стал самым пожилым человеком, который покорил 500-метровую "прогулочную" площадку на телевизионной башне CN Tower в Торонто. Экстремальное путешествие над бездной он подарил себе на 97-й день рождения. В компании своей 60-летней дочери и двоих внуков-тинейджеров Уолен, прикреплённый к страховочному тросу, вышел на край карниза, расположенного на высоте 116 этажей, широко развел руки в стороны и буквально шагнул в неизвестность.

97-летний экстремал признаётся, что никогда не боялся высоты. Большую часть жизни он проработал строителем, возводя знаменитые канадские небоскрёбы.

К слову, эта прогулка в облаках для Гарри Уолена — уже не первая. Свой первый "высотный" рекорд он установил в возрасте 92 лет, причём на этой же площадке.

Кстати, в третий раз бесстрашный канадец планирует прогуляться над городом на полукилометровой высоте на своё столетие, и сотрудники CN Tower не сомневаются, что мистеру Уолену это по плечу.

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