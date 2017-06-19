Огромная собака насмешила хозяев, испугавшись крохотного хомячка

Видео с неудавшимся знакомством животных набрало более десяти миллионов просмотров.

Большая собака породы бернский зенненхунд завоевала популярность пользователей Сети, испугавшись маленького хомячка. Владельцы животных записали на видео попытку познакомить пса с крошечным грызуном.

Как видно на записи, собака с испуганными глазами усиленно пытается отвернуться от любопытного хомячка под смех хозяйки. Ролик набрал более 10 миллионов просмотров на "Фейсбуке".

Комментаторы сразу начали шутить, что пёс пытается уйти от соблазна съесть нового питомца. Часть пользователей возмутило, что владельцы снимают это на видео и не оставили животное в покое.

— А потом люди удивляются, почему собаки их кусают. Может, научитесь читать язык тела. Эта собака напугана и загнана в угол. Вполне вероятно, что она набросится, но это не её вина, — пишет обеспокоенный комментатор.