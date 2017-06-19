Батальон Захара Прилепина продвинулся на километр вперёд к позициям ВСУ. LifeDoc

Боевой контакт между подразделением майора Прилепина и украинскими военными произошёл под Ясиноватой.

Отдельный разведывательно штурмовой батальон, в котором российский писатель Захар Прилепин занимает должность заместителя командира, вступил в огневой контакт с украинской армией в районе населённого пункта Верхнеторецкое. Майор Прилепин лично присутствует на передовой во время всех боевых операций подразделения. Военкоры Лайфа Семён Пегов и Павел Чуприна побывали вместе с писателем на фронте и стали свидетелями очередной перестрелки.

Рассказ Захара Прилепина об обстановке на линии соприкосновения его батальона с украинскими войсками смотрите в нашем LifeDoc.