В Баренцевом море выполнили стрельбы "Петр Великий" и "Маршал Устинов"

Корабли "Петр Великий" и "Маршал Устинов" провели совместные стрельбы в Баренцевом море. Об этом рассказал врио начальника пресс-службы Северного флота капитан второго ранга Андрей Лузик.
— Боевые расчёты тяжёлого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий" и ракетного крейсера "Маршал Устинов" выполнили совместные артиллерийские стрельбы в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, — подчеркнул он.
Как сообщил Лузик, упражнения были плановыми. Места их проведения закрывали для судоходства и полётов.
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