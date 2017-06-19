В Баренцевом море выполнили стрельбы "Петр Великий" и "Маршал Устинов"

Врио начальника пресс-службы Северного флота Андрей Лузик отметил, что места проведения учений были заранее закрыты для судоходства и полётов авиации.

Корабли "Петр Великий" и "Маршал Устинов" провели совместные стрельбы в Баренцевом море. Об этом рассказал врио начальника пресс-службы Северного флота капитан второго ранга Андрей Лузик.

— Боевые расчёты тяжёлого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий" и ракетного крейсера "Маршал Устинов" выполнили совместные артиллерийские стрельбы в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, — подчеркнул он.

Как сообщил Лузик, упражнения были плановыми. Места их проведения закрывали для судоходства и полётов.