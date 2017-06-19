Установлена предварительная причина столкновения поезда с электричкой в Москве

В результате ЧП пострадали два человека, одного из них отправили в травмпункт, другого — в больницу.

По предварительной версии, причиной столкновения электрички со скоростным поездом "Стриж" у Курского вокзала стал отказ стрелки. Об этом сообщили в Московском межрегиональном СУ на транспорте СКР. — Из-за отказа стрелочного перевода на малом ходу произошло столкновение поезда "Стриж" и электропоезда сообщением Нахабино — Щербинка, — отметила представитель ММСУТ СК РФ Татьяна Морозова. По данным ведомства, при столкновении повреждено четыре вагона, ещё два сошли с рельсов. По информации Лайфа, пострадали Владимир Рудин и 34-летняя Светлана Х.