Внедорожник "УАЗ-Патриот" резко подешевел

В зависимости от комплектации автомобиль станет доступнее на 20–50 тысяч рублей.

Внедорожник "УАЗ-Патриот" заметно подешевеет. В зависимости от комплектации авто скинет от 20 до 50 тысяч рублей в цене. Об этом сообщает пресс-служба Ульяновского автомобильного завода.

Комплектация "Классик" скинула 50 тысяч рублей. Теперь его цена составляет 699 тысяч руб. Модель "Стандарт" скинула ещё больше — 58 тысяч рублей — и стоит 759 тысяч рублей. Версия "Комфорт" подешевела на 30 тыс. руб., "Привилегия" — на 20 тыс. руб., а "Стиль" — на 20 900 руб.

Завод пояснил, что снизить цены позволило повышение эффективности производства и оптимизация расходов предприятия.