С июля в России начнут выдавать электронные больничные

Как отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, со следующего месяца практика выдачи электронных больничных будет вводиться по всей стране.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что с июля по всей стране начнут выдавать электронные больничные листы.

— Уже со следующего месяца практика выдачи электронных больничных будет распространяться по всей стране, — сказал премьер на совещании.

По словам Дмитрия Медведева, по электронным больничным будут выплачивать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Как отмечается, документ нельзя подделать и потерять. Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон об использовании с 1 июля листка нетрудоспособности в электронной форме.