Аксёнов назвал решение ЕС продлить санкции против Крыма позором Европы

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал решение европейских политиков в очередной раз продлить санкции в отношении полуострова. По мнению Аксенова, данное решение было ожидаемым, потому что Евросоюз уже третий год пытается "наказать народы Крыма за их свободный выбор". Такое заявление глава республики сделал на своей странице в "Фейсбуке".

— Это позор Европы и проявление тоталитарного мышления, глупая и аморальная политика. Она вредит всем и в конечном счёте ведёт к хаосу в международных отношениях. Если говорить о реальных экономических последствиях санкций для нашего полуострова, то они ничтожны. Серьёзных иностранных инвестиций в Крыму не было и в период украинской аннексии. Поэтому ограничения, введённые после воссоединения с Россией, мало что меняют, — написал Сергей Аксёнов.

Как ранее сообщал Лайф, главы МИД стран — членов Евросоюза 19 июня без обсуждения продлили на год действие экономических санкций против Крыма.