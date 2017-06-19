В МЖД рассказали об изменениях в движении поездов после ЧП на Курском вокзале

Сегодня при отправлении электрички Нахабино – Щербинка произошел сход колесными парами двух вагонов, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего из Нижнего Новгорода "Стрижа".

На период ликвидации последствий столкновения электрички со скоростным поездом "Стриж" на Курском вокзале движение поездов на Курском, Смоленском и Рижском направлениях МЖД организовано по временной схеме. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

— Пригородные поезда, которые следуют по Курскому ходу со стороны области в Москву, доходят до станции Царицыно, где у пассажиров есть возможность пересесть на альтернативный вид транспорта, и после этого отправляются обратно в сторону области. Электрички, следующие с других радиальных направлений, доезжают до станции Москва-Каланчевская или до вокзалов — Савёловского, Рижского и Белорусского, после чего отправляются в обратном направлении, — рассказали в МЖД.

Для организации перевозки пассажиров между Курским вокзалом и станциями метро заказаны компенсационные автобусы.

— Пассажиры поезда "Стриж" Москва — Нижний Новгород отправлением в 15:40 и "Ласточка" Москва — Нижний Новгород отправлением в 16:35 будут отправлены позже с Курского вокзала сдвоенным составом поезда "Ласточка". Организовано информирование пассажиров на вокзалах, — добавили в пресс-службе.

По версии следователей, причиной инцидента стал отказ стрелки. Как сообщал Лайф, в результате произошедшего пострадали двое: Владимир Рудин и 34-летняя Светлана Х.