Бойцы "Айдара" устроили потасовку c силовиками у стен администрации Порошенко

Айдаровцы устроили митинг из-за обвинений правоохранительных органов в терроризме.

У стен здания Администрации Президента Украины протестующие бойцы батальона "Айдар" во главе с народным депутатом Сергеем Мельничуком подрались с силовиками. Об этом сообщают украинские СМИ.

Бойцы скандально известного батальона пришли митинговать рядом с администрацией в связи с тем, что, как они утверждают, их обвиняют в терроризме. Также сообщается что айдаровцы собирались установить палатку.

Ранее Лайф писал, что батальон "Айдар" признан террористической организацией на территории ДНР и ЛНР.