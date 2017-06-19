Число раненных при столкновении поездов у Курского вокзала возросло до трёх

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Число раненных при столкновении поездов у Курского вокзала возросло до трёх

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Прокуратура и СК РФ проводят доследственную проверку по факту столкновения поезда с электричкой.

В МЧС РФ заявили, что медицинская помощь потребовалась трём пассажирам после того, как скоростной поезд "Стриж" столкнулся с электричкой у Курского вокзала в Москве. Изначально сообщалось, что травмы получили два человека.

Оставшиеся пассажиры были эвакуированы ещё до того, как на место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения.

По предварительным данным, инцидент произошёл из-за отказа стрелочного перевода. Эту версию рассматривают в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. При этом доследственную проверку уже организовали и следователи, и сотрудники прокуратуры.

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