Число раненных при столкновении поездов у Курского вокзала возросло до трёх

Прокуратура и СК РФ проводят доследственную проверку по факту столкновения поезда с электричкой.

В МЧС РФ заявили, что медицинская помощь потребовалась трём пассажирам после того, как скоростной поезд "Стриж" столкнулся с электричкой у Курского вокзала в Москве. Изначально сообщалось, что травмы получили два человека.

Оставшиеся пассажиры были эвакуированы ещё до того, как на место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения.

По предварительным данным, инцидент произошёл из-за отказа стрелочного перевода. Эту версию рассматривают в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. При этом доследственную проверку уже организовали и следователи, и сотрудники прокуратуры.