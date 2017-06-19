В Москве женщина умерла после "укола красоты"

После посещения одной из косметологических клиник 29-летняя пациентка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Девушка была срочно госпитализирована.

Пациентка одной из московских частных клиник умерла после инъекции, сообщили в столичном главке Следственного комитета России. Трагический случай произошёл 9 июня.

Сообщается, что после укола 29-летняя пациентка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Девушка была срочно госпитализирована. Врачи боролись за жизнь девушки, но спасти её им не удалось.

Детали произошедшего изучает Следком. В ходе проверки следователи установят, подпадают ли действия сотрудников клиники под статьи "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".