В Москве женщина умерла после "укола красоты"

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В Москве женщина умерла после "укола красоты"

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Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

После посещения одной из косметологических клиник 29-летняя пациентка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Девушка была срочно госпитализирована.

Пациентка одной из московских частных клиник умерла после инъекции, сообщили в столичном главке Следственного комитета России. Трагический случай произошёл 9 июня.

Сообщается, что после укола 29-летняя пациентка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Девушка была срочно госпитализирована. Врачи боролись за жизнь девушки, но спасти её им не удалось.

Детали произошедшего изучает Следком. В ходе проверки следователи установят, подпадают ли действия сотрудников клиники под статьи "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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