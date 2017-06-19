Футболку, в которой жена Порошенко делала зарядку, продают за 2000 гривен

Жена президента Украины Петра Порошенко собирает деньги, как она говорит, на благотворительность. Марина Порошенко устроила аукцион, на котором продаёт свои спортивные вещи, сообщают украинские СМИ.
К примеру, она продаёт велосипед, стартовая цена которого — 12 тысяч гривен. Кроме того, можно приобрести мячи с автографами футболистов сборной Украины по футболу, стартовая цена снарядов — семь тысяч гривен. За такую же первоначальную сумму продаются боксёрские перчатки Виталия Кличко.
Марина Порошенко также продаёт собственную спортивную футболку за 2000 гривен. Именно в ней первая украинская леди делает зарядку.
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