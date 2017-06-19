Парижские правоохранители эвакуировали театр на Елисейских Полях

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Парижские правоохранители эвакуировали театр на Елисейских Полях

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Фото: rutraveller.ru

Полицейская операция проходит в районе Елисейских Полей в Париже, сообщают СМИ. Сообщается, что полиция оцепила Театр Мариньи и эвакуировала оттуда людей.

Информация уточняется.

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