Смертельно больная 5-летняя девочка сыграла "сказочную свадьбу" с лучшим другом

Маленькая Элейд, у которой последняя стадия рака, составила список своих предсмертных желаний.

Пятилетняя Элейд Паттерсон из Великобритании с ранних лет борется с нейробластомой (рак симпатической нервной системы — Прим.ред.), однако в её случае заболевание оказалось неизлечимым. Девочка составила список своих предсмертных желаний, среди которых оказалась "сказочная свадьба" с лучшим другом. Об этом пишет издание Mirror.

Торжество состоялось в Абердине. На "свадьбу" прибыли сотни гостей. Элейд и её шестилетнего приятеля Харрисона Гриера объявили "лучшими друзьями навсегда".

Свой первый танец "молодожёны" исполнили под вирусный хит южнокорейского исполнителя PSY — Gangnam Style.

Гейл, мама Элейд, занимается распространением информации об онкологических заболеваниях у маленьких детей. Женщина вела страницу на "Фейсбуке" в течение всего периода болезни малышки, чтобы больше людей знали об этой проблеме.