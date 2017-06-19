Смертельно больная 5-летняя девочка сыграла "сказочную свадьбу" с лучшим другом

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Смертельно больная 5-летняя девочка сыграла "сказочную свадьбу" с лучшим другом

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Элейд Паттерсон и Харрисон Гриер. Фото: ©Kenny Elrick/SWNS.com

Маленькая Элейд, у которой последняя стадия рака, составила список своих предсмертных желаний.

Пятилетняя Элейд Паттерсон из Великобритании с ранних лет борется с нейробластомой (рак симпатической нервной системы — Прим.ред.), однако в её случае заболевание оказалось неизлечимым. Девочка составила список своих предсмертных желаний, среди которых оказалась "сказочная свадьба" с лучшим другом. Об этом пишет издание Mirror.

<p>Элейд Паттерсон и Харрисон Гриер. Фото: © Kenny Elrick / SWNS.com</p>

Торжество состоялось в Абердине. На "свадьбу" прибыли сотни гостей. Элейд и её шестилетнего приятеля Харрисона Гриера объявили "лучшими друзьями навсегда".

<p>Элейд Паттерсон и Харрисон Гриер. Фото: © Kenny Elrick / SWNS.com</p>

Свой первый танец "молодожёны" исполнили под вирусный хит южнокорейского исполнителя PSY — Gangnam Style.

Гейл, мама Элейд, занимается распространением информации об онкологических заболеваниях у маленьких детей. Женщина вела страницу на "Фейсбуке" в течение всего периода болезни малышки, чтобы больше людей знали об этой проблеме.

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