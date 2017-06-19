"Балаклава не налезет". Семенченко поймали за обедом в шикарном ресторане

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"Балаклава не налезет". Семенченко поймали за обедом в шикарном ресторане

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В соцсетях вдоволь поиронизировали над снимком нардепа. "Растёт человек. В килограммах правда, но ведь растёт", — написал один из пользователей в комментариях.

Депутата Верховной рады, а также одного из главных действующих лиц блокады Донбасса Семёна Семенченко застукали за обедом в шикарном ресторане украинской столицы. Слугу народа заснял блогер Макс Колесников, а после выложил на своей странице в "Фейсбуке" с подписью "На редуте". На снимок обратил внимание портал "Дни.ру".

Пользователи соцсети вволю поиронизировали над нардепом. "Совсем не бережёт себя — об Украине думает", "Фронтовых сто грамм ему", "Растёт человек. В килограммах правда, но ведь растет", "Гастроблокада" — посыпались комментарии под снимком. Правда, предметом особенно бурных споров стало то, налезет ли теперь на депутата его знаменитая балаклава.

Семён Семенченко — украинский политик, депутат Верховной рады. Стал известен после того, как возглавил добровольческий батальон "Донбасс".

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