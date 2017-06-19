Могерини допустила, что Евросоюз продлит антироссийские экономические санкции

По словам итальянского политика, решение будет принято после саммита Европейского союза.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини не исключает, что антироссийские экономические санкции будут продлены. Причиной является якобы несоблюдение Москвой минских соглашений.

— Я полагаю, будет принято решение продлить действующие санкции, — заявила Могерини на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел 18 стран сообщества в Люксембурге.

Этот вопрос будет поставлен на обсуждение после саммита Европейского союза, который состоится 22–23 июня. При этом, по словам самой Могерини, решение о продлении санкций будет принято не ранее конца июля.