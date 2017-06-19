В Лондоне мечеть эвакуируют из-за угрозы взрыва

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В Лондоне мечеть эвакуируют из-за угрозы взрыва

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Подробностей происшествия пока нет, однако не исключено, что повышенная бдительность со стороны полицейских вызвана в первую очередь ночным терактом.

Мечеть на востоке Лондона эвакуируют из-за угрозы взрыва. В здании была обнаружена подозрительная бесхозная сумка, сообщают очевидцы в "Твиттере".

На месте работают сотрудники экстренных служб города. Информация уточняется.

Напомним, минувшей ночью водитель грузовика совершил наезд на прихожан у мечети на севере Лондона. Все произошло в тот момент, когда толпа людей на обочине дороге приводила в чувства упавшего в обморок пенсионера. Первоначально сообщалось, что речь идёт о рядовом ДТП, однако через несколько часов стало известно, что это был теракт.

Исполнителя атаки задержали на месте, однако в СМИ проходила информация, что у него были двое сообщников, которым удалось сбежать.

В результате произошедшего один человек погиб, восемь были госпитализированы, двоим оказали помощь на месте.

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