СК возбудил дело после столкновения поездов на Курском вокзале

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СК возбудил дело после столкновения поездов на Курском вокзале

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Ранее предварительной причиной инцидента, в результате которого пострадали два человека, называли отказ стрелки.

По факту ЧП на Курском вокзале, где электричка сошла с рельсов и протаранила скоростной поезд "Стриж", было возбуждено уголовное дело. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе СК РФ. Следователи выясняют, имел ли место факт нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что могло послужить причиной инцидента.

<p>Фото: социальные сети</p>

— Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее по неосторожности причинение крупного ущерба"), — сообщили в СК РФ.

Напомним, всё случилось около 14:30 по Москве. По предварительной версии, причиной столкновения электрички со скоростным поездом "Стриж" у Курского вокзала стал отказ стрелки.

Пострадали как минимум два человека, одного из них отправили в травмпункт, другого — в больницу.

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