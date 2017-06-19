Армии Сирии удалось спасти пилота, чей самолёт был сбит коалицией во главе с США

Сирийские военные сообщили об успехе операции по спасению своего пилота, чей самолёт Су-22 оказался сбит накануне ВВС международной коалицией во главе с США. Несмотря на то что сирийский пилот приземлился на территорию, подконтрольную ИГИЛ*, военным правительственных войск удалось его эвакуировать до попадания к террористам. Информацию об этом сообщает портал Al Mayadeen. О состоянии лётчика на данный момент ничего не известно.

Отметим, как ранее сообщал Лайф, 18 июня на севере Ракки международная коалиция во главе с США сбила сирийский военный самолёт. Американские военные не предупредили российское командование, что проводили военную операцию в районе Ракки, где был сбит сирийский Су-22. Данный факт стал причиной, по которой российские власти приняли решение прекратить сотрудничество с американской стороной в рамках меморандума по предотвращению инцидентов в небе над Сирией.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.