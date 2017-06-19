В Челябинской области кредитор прослезился во время рейда, увидев быт должников

Директор микрофинансовой организации заявил, что испытывает сострадание к неимущим клиентам.

В Челябинской области кредитор прослезился во время рейда с судебными приставами, увидев скромный быт должников. Об этом пишет портал "Дни.ру".

В районном центре Коркино рейдеры наведались домой к 26-летнему должнику, который не заплатил 67 тысяч рублей. Там молодого человека не оказалось. В жилище были только трое детей и пенсионер, который рассказал, что сейчас должник работает пастухом и вернётся нескоро. Как сообщает сайт регионального управления Федеральной службы судебных приставов, ничего ценного в доме не нашли.

Директор микрофинансовой организации прослезился во время составления акта об отсутствии подлежащего описи и аресту имущества. Тогда он начал оправдываться, что просто попала соринка в глаз. Но уже после следующего визита он признался, что испытывает сострадание к людям, которые оказались в сложной ситуации.

Дома у следующей клиентки кредитор расспросил её детей, как те живут. Ребята признались, что им пришлось продать любимую собаку, потому что её нечем было кормить. Здесь тоже не нашлось ценного имущества, которое можно было бы арестовать.

Теперь кредитор намерен лично навестить ещё несколько человек и решить вопрос об отзыве исполнительных листов.