Протаранивший полицейский фургон на Елисейских Полях был вооружён

У водителя авто, протаранившего полицейский фургон на Елисейских Полях в Париже, было оружие. Как сообщает агентство AFP, пока точных данных о типе вооружения нет.
Police cordon growing around #ChampsElysees pic.twitter.com/aeyqD3p6GF— Melissa Bell (@MelissaBellCNN) 19 июня 2017 г.
В свою очередь BFM TV отмечает, что также в машине хранились патроны и газовый баллон. Скорее всего, последний и взорвался при столкновении с полицейским автобусом. СМИ отметили, что свидетели слышали взрыв, после которого протаранившая фургон машина загорелась.
Как ранее сообщал Лайф, водитель намеренно протаранил полицейский фургон в Париже. Впоследствии силовики провели спецоперацию.
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