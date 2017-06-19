Протаранивший полицейский фургон на Елисейских Полях был вооружён

По данным ряда СМИ, в автомобиле у злоумышленника было оружие, патроны и газовый баллон.

У водителя авто, протаранившего полицейский фургон на Елисейских Полях в Париже, было оружие. Как сообщает агентство AFP, пока точных данных о типе вооружения нет.

В свою очередь BFM TV отмечает, что также в машине хранились патроны и газовый баллон. Скорее всего, последний и взорвался при столкновении с полицейским автобусом. СМИ отметили, что свидетели слышали взрыв, после которого протаранившая фургон машина загорелась.

Как ранее сообщал Лайф, водитель намеренно протаранил полицейский фургон в Париже. Впоследствии силовики провели спецоперацию.