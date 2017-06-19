Сирийской армии удалось спасти пилота сбитого коалицией Су-22

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Сирийской армии удалось спасти пилота сбитого коалицией Су-22

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Фото: © REUTERS/Rodi Said

Ранее сообщалось, что F-18А ракетой "воздух — воздух" был сбит истребитель-бомбардировщик Су-22 ВВС Сирии.

Представители сирийской армии обнаружили и спасли пилота, воздушное судно которого сбили 18 июня силы коалиции недалеко от Ракки, сообщает Al Mayadeen.

Напомним, в воскресенье, 18 июня, американским истребителем F-18А из состава международной коалиции ракетой "воздух — воздух" был сбит истребитель-бомбардировщик Су-22. Воздушное судно ВВС Сирии выполняло боевую задачу по поддержке подразделений правительственных войск, которые вели наступление против боевиков ИГИЛ*. Пилот успел катапультироваться, но его судьба была неизвестна.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.

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