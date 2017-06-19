Глава Пензенской области уволил чиновников, посещавших запрещённые сайты

Глава Пензенской области Иван Белозерцев уволил ряд чиновников регионального правительства, посещавших в рабочее время запрещённые сайты.

— Губернатор сегодня на оперативном совещании сообщил об увольнении нескольких человек в связи с тем, что они в рабочее время посещали сайты сомнительного содержания, — цитирует РИА "Новости" пресс-секретаря главы региона.

По её словам, в правительстве области считают, что чиновнику на работе следует заниматься исключительно выполнением своих обязанностей и даже посещение социальных сетей ни к чему.