Перед смертью в частной клинике москвичке ввели лидокаин

29-летняя пациентка была на приёме у невролога. Был ли лекарственный препарат некачественным — пока не известно.

Причиной смерти 29-летней пациентки частной клиники Москвы стала инъекция лидокаина. Девушка была на приёме у невролога. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в экстренных службах столицы.

— Женщине сделали обезболивающий укол с лидокаином. Именно после него ей стало плохо, — заявил источник агентства.

О качестве лекарственного препарата пока не известно. Ранее в столичном главке СКР сообщили, что пациентка одной из московских частных клиник умерла после инъекции. Девушка была срочно доставлена в одну из муниципальных больниц. Врачи боролись за жизнь девушки, но спасти её не удалось.