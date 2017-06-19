Собянин приказал доплачивать московским полицейским из городского бюджета

По соглашению столичной мэрии и МВД каждый сотрудник получит премию не более 10 тысяч рублей за успешную службу.

Столичная мэрия и МВД заключили соглашение, по которому Правительство Москвы гарантировало, что каждый сотрудник получит премию в размере не более 10 тысяч рублей за успешную службу. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Например, инспектор патрульно-постовой службы и полицейский-кинолог получат от мэрии по 9400 рублей в месяц, командир взвода — 9000 рублей, а специалист по материально-техническому обеспечению — 9200 рублей.

Такая социальная поддержка полицейским будет организована в рамках программы мэрии "Безопасный город". Всего на выплаты сотрудникам выделят почти 400 миллионов рублей в год.