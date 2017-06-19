Расшифровано военное послание, которому 2600 лет: автор просил вина

Послание было написано на керамической вазе. Лицевая сторона содержала служебные записки и учёт военных финансов. Обратную часть удалось распознать только сейчас — с помощью новой системы сканирования.

Израильские учёные обнаружили послание на найденном в городе Араде более 60 лет назад керамическом обломке. Сам обломок датируется 600 годом до нашей эры — незадолго до того, как вавилонский царь Навуходоносор II покорил Иудею. В послании военный просит прислать масла и вина для гарнизона, пишет "BBC Украина".

Послание подписано: "Твой друг Хананияху этим посылает привет вам, Елиашиву и вашей семье, и да благословит вас Бог". На основании этого учёные заключили, что получателем послания был офицер логистики Елишив бен-Ошаяху, а адресантом — житель города Бэер-Шева Хананияху.