У протаранившего полицейский фургон в Париже нашли АК-47 и газовые баллоны

По предварительным данным, водитель легковушки мёртв. Мотивы его поступка пока неизвестны.

У водителя авто, протаранившего полицейский фургон на Елисейских Полях в Париже, обнаружили пистолеты, автомат Калашникова и несколько баллонов с газом. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление представителя полицейского департамента.

#BREAKING Kalashnikov, handguns, gas bottles in Champs-Elysees car: police sources — AFP news agency (@AFP) 19 июня 2017 г.

Отметим, при столкновении с полицейским автобусом один из баллонов взорвался, в связи с чем свидетели ЧП и услышали взрыв, после которого протаранившая фургон машина загорелась.

Водитель, по предварительным данным, мёртв. Мотивы его поступка неизвестны.

Как ранее сообщал Лайф, водитель намеренно протаранил полицейский фургон в Париже. Впоследствии силовики провели спецоперацию.