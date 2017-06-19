У протаранившего полицейский фургон в Париже нашли АК-47 и газовые баллоны

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У протаранившего полицейский фургон в Париже нашли АК-47 и газовые баллоны

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По предварительным данным, водитель легковушки мёртв. Мотивы его поступка пока неизвестны.

У водителя авто, протаранившего полицейский фургон на Елисейских Полях в Париже, обнаружили пистолеты, автомат Калашникова и несколько баллонов с газом. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление представителя полицейского департамента.

Отметим, при столкновении с полицейским автобусом один из баллонов взорвался, в связи с чем свидетели ЧП и услышали взрыв, после которого протаранившая фургон машина загорелась.

Водитель, по предварительным данным, мёртв. Мотивы его поступка неизвестны.

Как ранее сообщал Лайф, водитель намеренно протаранил полицейский фургон в Париже. Впоследствии силовики провели спецоперацию.

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