Очевидец: При столкновении поездов у Курского вокзала разорвало сцепку вагонов

Гражданский репортёр снял на видео, как проходила эвакуация из двух железнодорожных составов.

Пассажир вагона № 13 поезда Нижний Новгород — Москва снял на видео эвакуацию из двух составов, сообщает Leika.

Видео с места происшествия в редакцию прислал гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (скачать для iOS и Android).

На кадрах видно, какой силы был удар — разорвало сцепку двух вагонов. Кроме того, чтобы пройти на вокзал, людям, приехавшим из Нижнего Новгорода, пришлось идти по насыпи и проходить через ту самую электричку, которая протаранила поезд.

Ранее сообщалось, что составы столкнулись из-за отказа стрелочного перевода. Доследственную проверку уже организовали и следователи, и сотрудники прокуратуры. По последним данным, травмы различной степени тяжести получили три человека.