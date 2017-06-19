Спортсмены из Британии незаконно пересекли российско-финскую границу ради пива

По словам британцев, они просто хотели выпить хмельного напитка на российской стороне и посмотреть, как выглядит местная территория.

Четверо британских участников соревнований по спортивному ориентированию в Финляндии оказались задержаны финскими пограничниками за незаконное пересечение российско-финской границы. Как сообщает портал телерадиовещания Yle, мужчины возвращались домой из Йоэнсуу. Но в районе населённого пункта Париккала, увидев пограничные столбы России, они решили побывать и в этой стране. А заодно попить там пива.

— Мужчины находились на территории России в течение 15 минут. Они выпили несколько банок пива, — рассказал журналистам начальник следствия Тимо Хяккинен из отдела по борьбе с преступлениями Погранохраны Юго-Восточной Финляндии.

Спортсмены признались, что пересекали границу намеренно и понимали противозаконность своих действий, в чём сейчас раскаиваются. В настоящее время британцы отпущены, хотя решается вопрос о привлечении их к ответственности. Согласно финскому законодательству им грозит штраф.

Как отметили финские правоохранители, о случившемся они уже сообщили российским коллегам.