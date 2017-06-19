Экс-главу РАО Федотова приговорили к полутора годам колонии

Сумма ущерба, вменяемая бывшему руководителю Российского авторского общества, составляет 297 млн рублей.

Бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова приговорили к полутора годам колонии особого режима. Это решение вынес Мещанский суд Москвы.

Стоит отметить, что обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере осталось отсидеть полгода, так как Федотов был помещён под арест год назад.

Во время расследования дела бывший руководитель РАО пошёл на сделку со следствием и полностью признал свою вину.

Как ранее сообщалось, в результате действий со стороны Федотова Российскому авторскому обществу был нанесён ущерб на 297 миллионов рублей.