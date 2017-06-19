На Украине планируют закрыть доступ к сайтам Крыма, ДНР и ЛНР

Список онлайн-ресурсов составляла рабочая группа, перечень уже передали в Службу безопасности Украины.

Министерство информационной политики Украины разместило перечень информационных ресурсов ДНР и ЛНР, а также сайтов Крыма, доступ к которым предлагают закрыть в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как указывается в документе, доступ к онлайн-ресурсам хотят запретить "из-за содержания информации, имеющей признаки запрещённой", на Украине. Перечень составляла специальная рабочая группа под руководством замминистра Дмитрия Золотухина. Отмечается, что его уже передали в СБУ.

Ранее глава Украины Пётр Порошенко закрыл доступ, в том числе к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам "Яндекс" и Mail.ru.