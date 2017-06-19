Попытка не пытка. Депутат из Грузии сделал селфи "в обход" фронтальной камеры

Похоже, что парламентарий Роман Гоциридзе просто не знал о наличии у смартфона передней камеры и решил сфотографироваться по старинке.

Грузинский депутат Роман Гоциридзе насмешил пользователей Сети неуклюжими попытками сделать селфи в стенах парламента. Похоже, политик не знал о наличии у смартфона фронтальной камеры и пытался снять себя на основную, пишет Reddit.

Мнения, как всегда, разделились. Часть комментаторов поддержала Гоциридзе, ведь, как известно, основные камеры снимают куда качественнее фронтальных.