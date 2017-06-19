Свыше 25 тысяч украинцев потребовали от Порошенко отменить запрет на "ВКонтакте"

Теперь администрация украинского президента обязана рассмотреть петицию, под которой подписались местные жители.

Свыше 25 тысяч украинцев подписалось под петицией об отмене блокировки "ВКонтакте" в Незалежной. Как сообщается на сайте президента Украины Петра Порошенко, теперь документ перешёл в статус "на рассмотрении" администрации лидера страны.

Стоит отметить, что для того, чтобы петиция оказалась на рассмотрении Порошенко, за неё должны были проголосовать 26 тысяч человек.

В документе указано, что "ВКонтакте" нельзя запрещать, так как соцсеть помогает реализовать местным жителям отечественный продукт и творчество.

Теперь у администрации Порошенко есть десять дней на то, чтобы принять решение по петиции.

Как ранее сообщал Лайф, в мае этого года украинские власти решили закрыть доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", а также к "Яндексу" и Mail.ru. В связи с тем, что доступ к соцсетям оказался под запретом, местные жители стали доносить на тех, кто сидит онлайн.