Мэй призвала РФ продолжить взаимодействие с США в рамках меморандума по Сирии

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Мэй призвала РФ продолжить взаимодействие с США в рамках меморандума по Сирии

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Тереза Мэй. Фото: © REUTERS/Toby Melvillle

В Минобороны РФ решили прекратить сотрудничество с США относительно соглашения о полётах в САР после того, как коалиция сбила сирийский истребитель.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй обратилась к России с просьбой не останавливать сотрудничество с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на пресс-секретаря главы Правительства Соединённого Королевства.

Отмечается, что России стоит продолжать взаимодействие с США и коалицией, чтобы уменьшить вероятность "недопонимания в перенасыщенном воздушном пространстве".

— Существуют соглашения по деэскалации, уже принятые в отношении действий, которые проводятся в небе над Сирией, и эти соглашения должны быть продолжены, — говорится в заявлении Мэй.

Минобороны РФ приняло решение прекратить сотрудничество с американской стороной в рамках меморандума по предотвращению инцидентов в небе над Сирией. Таким образом в военном ведомстве отреагировали на тот факт, что самолёт коалиции во главе с США сбил сирийский Су-22 в провинции Ракка.

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