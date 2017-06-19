Актёра Сергея Година избили за объятия с девушкой в "Чайхоне"

Российского артиста ударили пивным бокалом, и теперь ему требуется пластическая операция.

Стали известны причины избиения российского актёра Сергея Година, на которого напали в "Чайхоне" в Москве. Как сообщает паблик Mash, артиста избили за объятия с девушкой на танцполе.

Когда он приобнял Люсю Б., это не понравилось собравшимся в заведении гостям. В итоге один из посетителей обматерил Година и толкнул его, а заодно ударил актёра пивным бокалом.

Охранникам пришлось напрячься, чтобы выхватить артиста из рук нападавших. Самих же злоумышленников просто вывели из "Чайхоны". Примечательно, что теперь Сергею Годину требуется пластика лица.